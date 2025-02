Mirella Paz confirma que se convertirá en mamá por primera vez: "Te estamos esperando con ansias"

La artista Mirella Paz es una reconocida cantante de salsa que ha cautivado al público con su voz. Ahora, la joven ha sorprendido a sus seguidores con una bella noticia, se convertirá en madre por primera vez al lado de su pareja.

Mirella Paz es una artista de la salsa que formó parte de Son Tentación por casi dos años. En los últimos meses, no ha estado presente en los conciertos de la agrupación y hace unos días, iniciaron los rumores de un posible embarazo. Hoy, la joven confirmó la noticia con sus seguidores, al revelar que efectivamente está esperando a su primer hijo.

Con dos fotografías en sus redes sociales, la cantante reveló que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja. Según cuenta, se encuentra muy emocionada de poder cumplir este gran sueño y están ansiosos de conocerlo.

En una conversación con Instarándula, Mirella Paz reveló a Samuel Suárez que este bebé que esperaba fue planificado junto a su pareja y están muy contentos por la noticia. Así mismo, reveló que la líder de Son Tentación fue una de las primeras en enterarse y que desea ser la madrina.

"Este bebé ha sido planificado hace mucho con mi pareja y estamos súper felices, súper contentos. Les cuento que mi Paulita ya sabía, fue una de las primeras en enterarse. Me felicitó, me dijo que está muy feliz, muy contenta, que va ser la madrina. Ella me comprendió, me dijo que Son Tentación siempre va ser mi hogar, quiere que sea mujer para que sea una mini tentación", expresó.