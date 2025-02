Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi cumplen 10 años de casados y lucen más enamorados que nunca

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebraron su décimo aniversario de matrimonio con una elegante cena, demostrando que su amor sigue más fuerte que nunca. La pareja, una de las más queridas de la farándula peruana, compartió con sus seguidores los momentos más especiales de su velada romántica.

Yaco Eskenazi utilizó sus redes sociales para publicar dos fotografías de Natalie, destacando su belleza y elegancia en la celebración. Mientras tanto, la modelo recurrió a Instagram para compartir con sus seguidores los tres secretos que, según ella, han sido clave para mantener una relación estable y feliz durante todos estos años.

La ex reina de belleza indicó que uno de los pilares en su matrimonio es tomarse el tiempo para salir juntos y fortalecer su vínculo. La modelo mencionó que ellos siempre intentan hacer de cada salida un momento especial, dedicándose tiempo de calidad en pareja. Esto les ha permitido mantener viva la chispa de su relación.

Otro aspecto fundamental en su matrimonio es el respeto por los espacios individuales. Natalie aseguró que ambos tienen proyectos personales, pero siempre encuentran el equilibrio para pasar tiempo juntos en casa y compartir en familia. Este respeto mutuo les ha ayudado a crecer tanto en lo personal como en pareja.

Finalmente, la ex Miss Perú resaltó que el propósito más importante de su relación es su familia. Tanto ella como Yaco han construido su matrimonio con el objetivo de darles un entorno estable y amoroso a sus hijos, lo que los motiva a seguir unidos y fortaleciendo su relación.

Los seguidores de la pareja no tardaron en felicitarlos y celebrar su amor. Con diez años de casados, Natalie y Yaco siguen siendo un referente de complicidad y compromiso en el espectáculo.

El aniversario de Yaco y Natalie

