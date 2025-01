Alejandra Baigorria sorprende al confesar que tendrá tres despedidas de soltera

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra en una etapa nueva de su relación hace poco estuvieron en un viaje por Europa y también tras anunciar planes para de matrimonio para este año. Hace poco estuvieron presentes en un programa donde revelaron varios detalles de su boda, que dejó sorprendió a todos.

Alejandra Baigorria y Said Palao continúan generando expectativa con los preparativos de su boda. Recientemente, la pareja participó en el programa "Estás en Todas", donde compartieron detalles de su enlace matrimonial, aunque sin revelar la fecha exacta.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Baigorria fue consultada sobre sus planes para la despedida de soltera. La empresaria sorprendió a todos al revelar que no tendrá solo una, sino tres celebraciones previas a su matrimonio.

Por su parte, Said Palao también habló sobre su despedida de soltero, aunque sin brindar muchos detalles. Ante la pregunta sobre la fecha, respondió de manera escueta:

"Yo no sé, la verdad, creo que será en marzo", comentó el modelo.

En tono de broma, Alejandra señaló que su prometido podría no tener despedida de soltero, ya que sus amigos más cercanos, Hugo García, Patricio Parodi y su hermano Austin Palao, actualmente no tienen pareja.

"Es un peligro, por eso es que se canceló", comentó entre risas, aunque luego aclaró que Said tiene derecho a disfrutar de su celebración.

Otro de los temas que más curiosidad genera entre sus seguidores es si la boda será televisada, tal como ocurrió con el matrimonio de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Sobre esto, la pareja aseguró que aún quedan muchos detalles por definir, pero adelantaron que tienen una alternativa para compartir este momento con sus fans.

Said Palao fue el primero en responder, dejando claro que no está interesado en una transmisión televisiva. Sin embargo, Alejandra Baigorria confesó que sí le gustaría compartir su boda con el público, pues ha recibido muchos mensajes de seguidores que desean ser parte de este día especial.

"En mi comunidad me han visto sufrir todo el proceso de encontrar a la persona ideal, al amor de mi vida con quien me voy a casar. Entonces, las señoras se ponen a llorar y me dicen: 'Por favor, yo quiero ver tu boda'" , explicó la empresaria.