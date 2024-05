¿De qué se trata? Natalia Salas hace locura por amor: "Me muero de ganas de enseñarles"

Natalia Salas hace poco anunció que se había sometido a una lipoescultura para verse mucho más regia y ahora que ya se encuentra recuperada continúa sorprendiendo con un nuevo cambio.

Esta vez la actriz publicó un emotivo y video en sus redes sociales de cómo fue su experiencia con su primer tatuaje en honor a la familia que ha construido junto a Sergio Coloma.

Emocionadísima

Hace algunos días Natalia salas afirmó que iba a dar una sorpresa a sus redes sociales por lo que invito a sus seguidores a esperar con paciencia para que pronto ella pueda revelar este emotivo secreto.

Es así que el día de ayer la actriz finalmente reposteó la publicación que hizo su novio Sergio Coloma sobre el tatuaje que ambos se han hecho en honor a su hijo Leandro.

"Hace mucho tiempo queríamos tatuarnos algo juntos con @nataliasalasz, que mejor que algo que nos unirá para toda la vida, el nombre de nuestro hijo escrito por él mismo", escribió el padre de familia.

En el corto video se pudo apreciar el proceso del tatuaje y la felicidad de su hijo al enterarse del tierno gesto que de sus padres.

La actriz se mostró feliz de poder tener marcado en la piel el nombre del amor de su vida y de quien le dio el título de mamá'.

Diversos usuarios se mostraron conmovidos con este tatuaje que tiene un gran significado para la pareja que como familia han atravesado todo tipo de dificultades y han sabido mantener su amor fuerte y sólido.

"Nunca se me ocurrió algo tan especial ,tan profundo", "Que hermoso ver a un niño creciendo rodeado de tanto amor", "Que bonita idea 🥰, me robaré tu idea y me tatuare el nombre de mis hijos hechos por ellos", "Que belloo!!!! El amor mas lindo sincero , los seres que nos dan el titulo de papa o mamá que hermoso", "Veo a tu familia Natalia y es ta hermoso, tienes un gran varón en tu vida, su madre crio excelente a tu esposo, es un grandioso padre", comentaron algunos.

Natalia se encuentra emocionada de celebrar este Día de la Madre junto a su esposo y su hijo rodeada de tanto amor.

Natalia Salas defiende a su esposo de críticas

Natalia Salas se ha caracterizado por ser una mujer que asume todo tipo de desafíos en su vida personal desde sus proyectos personales hasta cuándo afrontó un duro cáncer de mama que amenazó su vida.

Sin embargo, siempre ha recalcado en redes sociales que si no hubiera sido por el apoyo incondicional de su esposo de su hijo y de sus familiares jamás hubiera podido superar esa etapa tan crucial en su vida personal.

Es por ello que durante una entrevista cuestionaron a la actriz del por qué su esposo si es ingeniero se dedica a hacer tortas de chocolate.

"Porque él no tiene trabajo como ingeniero es que se reinventó y ahora es influencer él hace las mejores tortas de chocolate", dijo Natalia orgullosa de su pareja.





Asimismo, no dudó en publicar un pequeño video en donde sale Sergio preparando esas riquísimas tortas que al parecer viene siendo del agrado de sus seguidores y en especial de su familia.

"Hace algunos días recibí un mensaje insinuando que yo compraba las tortas para luego venderlas lo cual no estaría mal tampoco pero me fastidió porque nunca invento historias para contar por aquí", dijo Sergio mostrando el proceso de la preparación de las tortas de chocolate que ya vienen caracterizándolo.

"Aquí una pequeña muestra de lo que es un día de producción en casa", concluyó Coloma.