Milett Figueroa aclara si está embarazada tras comentario sobre su "pancita": "Nadie me quita lo bailao"

Milett Figueroa se encuentra nuevamente en el centro de atención, esta vez por un comentario que desató rumores sobre su vida personal.

Tras las especulaciones sobre una posible ruptura con Marcelo Tinelli y unos comentarios sobre su "pancita", la modelo decidió salir al frente para aclarar si está esperando un bebé del empresario argentino. A través de sus redes sociales, Milett ofreció una respuesta directa y clara a sus seguidores.

Milett Figueroa responde a rumores de embarazo

La popular jurado de "Cantando 2024", Milett Figueroa compartió una publicación en Instagram que fue rápidamente comentada por sus seguidores. Un usuario, al notar lo que parecía un pequeño bulto en su abdomen, le preguntó si estaba embarazada o si "era pan dulce".

Sin pensarlo, Milett respondió con mucha confianza: "Normalicemos entender que el abdomen también se inflama. Me gusta comer de todo, me cuido muy poco con la comida y disfruto mucho. Nadie me quita lo bailao".

Milett Figueroa cuando le consultan si está esperando un bebé. (Captura de pantalla)

Con esta tajante respuesta, Milett dejó claro que no está esperando un hijo, y que la supuesta pancita no tiene nada que ver con un embarazo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue que Marcelo Tinelli, su pareja en la actualidad, le dio "me gusta" a su publicación, lo que hace pensar que, a pesar de los rumores de ruptura, ambos siguen en contacto y compartiendo en redes sociales.

Algunos de los seguidores de Milett aprovecharon para apoyarla, destacando su postura y la forma en que manejó los rumores.

"Excelente que aclares, Milett, eres sinónimo de belleza, inteligencia y sabiduría", comentó una fan. Otro seguidor escribió: "Pienso lo mismo, nunca dejaría de comer y disfrutar por lo que digan, vivan y dejen vivir". Estos mensajes evidencian el respaldo que la modelo recibe por ser tan abierta y honesta con su público.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentan rumores de crisis

Este episodio ocurrió en medio de rumores de una posible separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre su relación, las especulaciones aumentaron después de que se notara un aparente distanciamiento entre ambos.

Los seguidores de la pareja han estado atentos a cada movimiento, buscando señales que puedan indicar qué está pasando entre ellos.

A raíz de estos rumores, el tarotista Jhan Sandoval hizo algunas predicciones sobre la relación de Milett y Marcelo. Según Sandoval, "en 2025 no será fácil" para ellos, ya que las cartas mostraron señales de "dos infidelidades".

Aunque aclaró que, en el pasado, Milett ya habría perdonado una infidelidad de Marcelo. Sin embargo, el tarotista dejó claro que, a pesar de los desafíos, esta situación no llevaría necesariamente a una separación.

Milett Figueroa, por su parte, se ha mantenido firme y ha dejado claro que no se dejará afectar por los rumores. Ella sigue disfrutando de su vida, enfocada en su carrera y en sus proyectos, mientras mantiene su vida personal fuera del escrutinio público.

Por ahora, la modelo continúa haciendo frente a las especulaciones con una actitud positiva, sin dejar que las críticas o los comentarios afecten su bienestar. Sus seguidores, por su parte, siguen apoyándola y acompañándola en cada paso que da.