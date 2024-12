Giacomo Bocchio admite que le molesta que lo acusen de homofóbico y machista: "Da cólera, reniego"

El chef y jurado de "El Gran Chef Famosos", Giacomo Bocchio, ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses. A pesar de las duras críticas que ha recibido, incluyendo acusaciones de ser homofóbico, transfóbico, racista y machista, Bocchio ha decidido no quedarse callado y ha respondido con firmeza a los comentarios negativos.

En una entrevista reciente, Giacomo Bocchio habló sobre cómo enfrenta las críticas, que suelen ser muy duras, especialmente en redes sociales.

"Te da cólera, qué pesado, reniego con esa persona, pero después digo que mi gozo no es de este mundo y me tranquilizo", comentó, dejando claro que, a pesar de la frustración, ha aprendido a no dejarse afectar por los ataques.