Paula Manzanal enciende las redes con sus cábalas para Año Nuevo: "Mis antojos, gustos y lujos"

La influencer Paula Manzanal ha generado revuelo en redes sociales con su peculiar manera de atraer la abundancia para el 2025. Al igual que en el cierre del 2024, compartió una nueva oración destinada a que las mujeres encuentren un hombre pudiente que las colme de regalos y lujos.

Vestida de blanco y frente a un auto de alta gama, Paula publicó un video que rápidamente se viralizó. En su oración, menciona: "Si quiere hacer 50/50, yo debo estar atenta, primero que me pague la renta. Tú que sabes mis antojos, gustos y lujos, no me desampares. Amén".

"San Paula de la abundancia. Virgencita a ti te ruego, que esto no sea un juego. SI no puede comprarme Hermes, seguro que tiene herpes. Si no me lleva a Cartier, que no me quite el brasier. Permíteme solo hombres pudientes, uno que siempre esté pendiente. Que me compre caviar y sea de fiar", agregó.