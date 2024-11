Jossmery Toledo revela cuánto GASTÓ en su lujoso viaje a Dubái: "No encontré a mi jeque"

Jossmery Toledo acaba de llegar de un excéntrico viaje por Emiratos Árabes Unidos, donde visitó varias mezquitas. La modelo, con toque, dijo que el viaje a Dubái se lo pagó ella sola y mostró los comprobantes de cuánto gastó en esta nueva aventura.

¿Cuánto gastó Jossmery en Dubái?

La ex pareja de Paolo Hurtado llegó al set de América Hoy y explicó que para llegar a Dubái es necesario hacer una travesía muy larga y que hay varias rutas, pero ella decidió salir de Perú hacia Sao Paulo, luego hizo conexión con otro vuelo a Frankfurt, y finalmente llegó a Dubái.

La modelo reveló que estuvo viajando durante dos días y el regreso fue similar, por lo que el pasaje ida y vuelta le costó $1938 (7492.50 soles aproximadamente).

Durante su estadía en Dubái, estuvo alojada en el exclusivo Hotel Internacional Dubái, donde pagó 6000 dirhams (6000 soles aproximadamente), lo cual le incluía desayuno y almuerzo durante una semana.

Además, visitó una mezquita donde, pese a que el ingreso es libre, tuvo que pagar 450 soles por el tour. Sin embargo, contó que tuvo una mala experiencia ya que la estafaron vendiéndole una burka por 1500 soles.

Toledo también se dio algunos lujos y utilizó una cartera Gucci modelo Shopper valorizada en €2190 (8677 soles aproximadamente). "Yo me lo compré, es la única cartera Gucci que tengo de marca y no me pienso comprar más porque están muy caras ", dijo entre risas.

Al final de la intervención, Jossmery Toledo reveló que el costo total de su viaje fue de aproximadamente 15,592 soles , un precio que podría variar de acuerdo a las exigencias de cada viajero.

¿Jossmery encontró sugar en Dubái?

Janet Barboza le preguntó abiertamente a Toledo si había contactado con algún árabe y Jossmery aseguró que hay muchos, pero le daba miedo conocerlos porque le dijeron que tenían fetiches muy raros.

Asimismo, se reencontró con Paula Manzanal y le pidió que le presentara a algunos amigos millonarios, pero no logró conseguir a un jeque. "Me encontré con ella y con su mamá. La encontré en el último día y le pedí que me presentara a un amigo, pero ya no se pudo", concluyó.

Es así que Jossmery Toledo rompió el chanchito y aseguró que su viaje a Dubái fue pagado por ella misma y gastó casi 16,000 soles para pasar una semana en Emiratos Árabes Unidos, visitando varias mezquitas y yéndose de fiesta en los lugares más top.