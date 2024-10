Jossmery Toledo y su inesperada reacción al ver a Paolo Hurtado junto a Rosa Fuentes: "Qué viva el amor"

Jossmery Toledo, ex policía y ex participante de reality, sorprendió con su reacción en el programa 'Amor y fuego' al observar las imágenes de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes bailando juntos durante el cumpleaños de su hijo. Toledo se mostró sonriente al ver el video y compartió su opinión sin reservas.

La relación entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo terminó envuelta en controversia, pues Hurtado engañó a su esposa, Rosa Fuentes, con Toledo mientras ella estaba embarazada de su tercer hijo. Este incidente generó un gran revuelo mediático, impactando profundamente a todos los involucrados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante su participación en 'Amor y fuego', Jossmery Toledo expresó sus buenos deseos para Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, enfatizando que cada persona es libre de vivir como prefiera. "Bueno, lo aplaudo, bravo, que viva el amor. Que viva el amor como quieran, si son liberales o no, cada uno sabe con quién se mete", comentó Toledo después de ver el video de Paolo Hurtado, con quien tuvo un amorío bastante polémico en la televisión peruana.

Jossmery Toledo aprovechó la oportunidad para aclarar que ya no tiene ningún tipo de contacto con Paolo Hurtado, conocido como el 'Caballito'. Aseguró que su relación quedó en el pasado y que ahora se siente en paz.

"Pasado pisado, así que no tengo nada que ver en ese tema, estoy tranquila. Que sean felices, como quieran, separados, juntos, lo que sea. Ya no me escribe, con quien termino, contacto cero" , aseveró Jossmery.

El reciente video de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes bailando juntos ha generado gran interés público, especialmente por la historia previa de infidelidad. La pareja, que ha pasado por momentos complicados, parece estar en un proceso de reconciliación o, al menos, manteniendo una relación cordial por el bienestar de sus hijos. La actitud de Toledo, al desearles felicidad tanto si están juntos como separados, aporta una perspectiva interesante a esta situación.

En julio de este año, durante su participación en el podcast de 'ChiquiWilo', Jossmery Toledo utilizó la oportunidad para desmentir los rumores de un supuesto romance con Paolo Fuentes, futbolista de Cienciano. La ex policía afirmó que estas especulaciones carecen de fundamento y surgieron por una serie de malentendidos.

"Es un amigo que conozco hace muchos años, nos seguimos en Instagram y en Facebook porque tenemos una amistad de larga data... simplemente porque fui a Cusco y él se llama Paolo, me han relacionado, pero yo fui para un evento", explicó. Además, la 'Tombita' afirmó que su viaje a Cusco fue estrictamente por motivos laborales y no hubo ningún encuentro romántico durante su estadía. "Me quedé en un hotel lindo, pero no es que haya aprovechado para verlo, todo es mentira", manifestó.