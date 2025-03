Gisela Valcárcel habla sobre los 'retoquitos' que se realizó en el rostro: "Duele mucho, pero aguanto"

Gisela Valcárcel habló por primera vez sobre los tratamientos estéticos o "retoquitos" que se ha realizado en el rostro para lucir impactante y fresca a sus más de 60 años. ¿Se ha hecho alguna operación o solo tratamientos no invasivos?

La conductora de televisión realizó una transmisión en vivo donde aprovechó para hablar sobre distintos temas, como su reunión con Marcelo Tinelli, su posible regreso a la televisión y los tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

"Tratamientos que te has realizado en tu bello rostro", fue la petición de un seguidor que estaba conectado a la transmisión en vivo.

Gisela empezó a explicar que una de las partes de su cuerpo que más cuida es su cabello y que solo permite que una persona le aplique tinte. Sin embargo, es muy abierta a que varios estilistas lo corten y le den forma.

Sobre los tratamientos que se ha realizado en el rostro, confesó que algunos han sido muy dolorosos, pero está consciente de que la belleza cuesta y duele.

"He probado alguna vez Morfoods, es una máquina que duele mucho, te tienen que anestesiar, pero yo aguanto, aguanto todo. Tengo el umbral del dolor bastante alto", indicó.

Asimismo, Gisela recomendó a todas las personas que deseen hacerse tratamientos estéticos que revisen el historial del especialista con el que se van a atender.

"Me hago lo que va saliendo y lo que veo. No creo en todos los cirujanos por nada. Cuando uno llega a una cirugía o a un lugar, es importante ver lo que han hecho antes porque te puede afectar. A mí también me ha pasado", agregó.