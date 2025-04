Alejandra Baigorria manda dardo a sus exparejas antes de su boda con Said: "Hubiera sido un desastre"

Alejandra Baigorria es una reconocida figura de la farándula y una exitosa empresaria, que está a pocos días de contraer matrimonio con el chico reality Said Palao. Durante una entrevista, la joven aprovechó para mandar un mensaje a sus exparejas.

La empresaria Alejandra Baigorria es una reconocida artista que contraerá matrimonio con Said Palao este sábado 26 de abril. Es así como asistieron a una entrevista con La Chola Chabuca donde contaron varios detalles de su vida íntima. Es así como en un momento, la 'Reina de Gamarra' habla sobre sus exparejas.

Baigorria manda un mensaje a sus exparejas Mario Hart, Guty Carrera y Arturo Caballero, afirmando que agradece no haberse casado con ninguno de ellos, ni haber tenido un hijo. Además, comenta que aprendió mucho en el camino ahora a sus 36 años.

La joven también agregó que fue su madre quien le aconsejó no formar una familia con una persona, si no está segura. Es por ello, que a sus 36 años recién contraerá matrimonio y formará una familia con Said Palao.

Un momento que llamó la atención del público fue cuando, Said Palao revela que sus deseos nunca fueron casarse para tener una familia. Ahora, afirma que fue su decisión pasar a la fila de los casados y formar una familia con la empresaria Alejandra Baigorria.

"En un inicio no era mi sueño, yo soy un poco más joven de Ale y sí tenía un ideal de tener una pareja, de formar una familia (...) Me di cuenta que era la persona con la que me quería casar y me hice parte de su sueño y se convirtió en nuestro sueño. Si hoy en día me caso con ella es porque yo quiero casarme con ella, nadie te obliga a hacer las cosas. A mí me nació con ella", expresó Said en la entrevista.