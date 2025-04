Samahara Lobatón celebró los 6 meses de su hija Ainara junto a su familia y Bryan Torres

La influencer Samahara Lobatón celebró con mucha emoción los seis meses de vida de su hija Ainara. La reunión fue íntima y familiar, rodeada del amor de su pareja, el cantante Bryan Torres, y su primogénita Xianna. A través de sus redes sociales, compartió detalles de la tierna celebración, la cual tuvo una temática de bosque encantado.

La decoración del evento fue sumamente delicada, predominando los tonos pasteles, muchas flores y globos en color perla. El ambiente transmitía calidez y ternura, ideal para festejar el medio año de vida de la pequeña Ainara. Las imágenes mostraron una escenografía muy cuidada y llena de encanto.

Samahara, Xianna y la bebé lucieron vestidas con prendas claras, combinando entre sí. La influencer no ocultó su felicidad y compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, expresando cuánto ha significado Ainara para su vida durante estos primeros meses.

"Quiero agradecerle a Dios por estos 6 meses tan maravillosos. Gracias Ainara, eres sinónimo de alegría para mi vida, chinita linda, eres luz pura. Tienes una sonrisa que realmente enamora. 6 meses de tu vida que me estás regalando", escribió Samahara con mucha ternura, conmoviendo a sus seguidores.

Aunque se trató de una celebración íntima, muchos detalles llamaron la atención del público. En redes sociales, Samahara etiquetó a diversas marcas, lo que hace pensar que gran parte de la decoración, comida, postres y hasta la torta, habrían sido obtenidos mediante canje publicitario.

Sus seguidores no tardaron en felicitarla y enviarle mensajes de cariño. La celebración de los seis meses de Ainara fue una muestra más del amor que Samahara siente por sus hijas, y cómo disfruta cada etapa de su crecimiento rodeada de quienes más ama.

En "América Hoy", Samahara Lobatón fue consultada por Janet Barboza sobre las veces que se le ha visto en los conciertos de Bryan. La hija de Melissa Klug no dudó en aclarar que su presencia no es por celos ni por desconfianza.

"No, en verdad yo voy cuando yo quiero. No es que yo todos los fines (de semana)", respondió Samahara, dejando en claro que ella decide cuándo acompañar a su pareja. Incluso, explicó que gracias a la ayuda que recibe en casa puede salir tranquila por las noches. "Tengo mi casa, mis nanitas que me apoyan en la noche. Mis hijas duermen toda la noche", contó la influencer.