Samahara Lobatón niega ser 'guachimana' de Bryan Torres en conciertos: "Voy cuando quiero"

Samahara Lobatón salió al frente para responder fuerte y claro sobre los rumores que dicen que vigila a su pareja Bryan Torres en sus conciertos. La influencer explicó que asiste a las presentaciones de Bryan porque quiere, no para controlarlo.

Samahara Lobatón jura que no vigila a Bryan Torres

En "América Hoy", Samahara Lobatón fue consultada por Janet Barboza sobre las veces que se le ha visto en los conciertos de Bryan. La hija de Melissa Klug no dudó en aclarar que su presencia no es por celos ni por desconfianza.

"No, en verdad yo voy cuando yo quiero. No es que yo todos los fines (de semana)", respondió Samahara, dejando en claro que ella decide cuándo acompañar a su pareja. Incluso, explicó que gracias a la ayuda que recibe en casa puede salir tranquila por las noches. "Tengo mi casa, mis nanitas que me apoyan en la noche. Mis hijas duermen toda la noche", contó la influencer.

La conversación siguió y le preguntaron si alguna vez le había pedido la clave del teléfono a Bryan Torres, a lo que Samahara fue bien directa.

"¿Pueden creer que yo nunca he tenido la clave de su teléfono? Ni se la he pedido. (¿Pero quisieras?) No, tampoco, tampoco, porque el que busca encuentra. Prefiero no buscar", expresó, causando las risas del set.

Samahara recalcó que prefiere evitarse problemas y no andar revisando el celular de su pareja, pues confía en que la relación se mantiene con respeto.

Sobre tatuajes por amor y tener correa

Otro tema que salió en la entrevista fue el supuesto tatuaje que tendría en honor a Bryan. Ante la duda de Janet Barboza, Samahara aclaró que no se ha tatuado por ninguna pareja.

"Son dos golondrinas por mis hijas Xianna y Ainara. Yo nunca me he tatuado referente a una pareja y tampoco lo haría", afirmó segura.

De esta manera, descartó totalmente que tenga alguna marca en la piel por amor a su actual pareja o a exnovios.

Sobre las seguidoras de Bryan Torres, Samahara comentó que mantiene buena comunicación con las esposas de los músicos de la orquesta, y que todas saben que hay que tener paciencia.

"Siempre le digo a las esposas, no tenemos un WhatsApp, pero siempre estamos en constante comunicación (...) Ellas me dicen que para estar con un cantante hay que tener bastante correa", compartió. Samahara explicó que no le incomodan las fans que se acercan a su pareja. "Ellas lo que quieren es una foto y nosotros nos debemos al público", declaró tranquila.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón dejó claro que confía plenamente en Bryan Torres y que no está detrás de él como muchos creen. Además, aclaró que no tiene tatuajes por amor y que sabe cómo manejar la atención de las fans.