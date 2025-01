Flavia Laos admite que agarró el celular de su ex para organizar su propia sorpresa de cumpleaños

¡Increíble pero cierto! Flavia Laos sorprendió a todos al confirmar que ella misma planeó la sorpresa de cumpleaños que recibió en el 2022, cuando aún era pareja de Austin Palao. La influencer tomó el celular de su entonces novio para escribirle al hotel y asegurarse de que todo estuviera como lo había imaginado.

El periodista argentina Lizardo Ponce, reveló en el podcast "Rumis" cómo descubrió la verdad detrás de la famosa sorpresa de cumpleaños de Flavia Laos.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos recordaron que en ese entonces Flavia Laos estaba en una relación con Austin Palao. Luego de que la historia se hiciera pública, Flavia no tuvo más opción que aceptarlo todo y lo hizo con buen humor.

"Chicos, ese era mi secreto. Ya que Lizardo me quemó. Sí, yo escribí al hotel desde el teléfono de mi ex, diciéndoles que su novia cumplía años y que quería que le organicen tales cosas. Si no me bajan la luna, me la bajo yo", confesó la influencer.