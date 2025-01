¿Oficializaron? Flavia Laos aclara relación con el cirujano de Beverly Hills: "Es alguien especial"

La actriz y modelo peruana Flavia Laos ha generado revuelo en redes sociales tras compartir imágenes junto al cirujano Robert Dorfman, quien sería su nueva pareja. Luego de un extenso viaje, Laos regresó al Perú y brindó detalles sobre su vínculo con el médico, despertando el interés de sus seguidores.

Flavia Laos habla sobre su relación con Robert Dorfman

En una entrevista , con el programa "Amor y Fuego", Laos reveló que conoció a Dorfman hace tiempo, pero en ese momento tenía una relación. Sin embargo, tras reencontrarse este año en su consultorio, comenzaron a salir y actualmente se están conociendo.

"Me lo encontré este año en su consultorio por obra del destino y conectamos súper bien. Planeó este viaje de Año Nuevo súper lindo", comentó la modelo sobre el inicio de su relación con el cirujano.

Asimismo, explicó que decidió compartir imágenes con Dorfman en sus redes porque estaban disfrutando momentos especiales juntos. Su entusiasmo al hablar del médico llamó la atención de sus seguidores.

"Nos estamos conociendo y lo posteé porque estaba pasando un momento especial con él y es una persona especial. Todavía nadie me ha pedido para que sea su enamorada, pero el día que pase, yo se los voy a enseñar", aseguró Laos.

Además, mencionó que esta nueva etapa de su vida se esta tomando la cosa con más calma. Asimismo, reconoció que la relación es a distancia, algo nuevo para ella, y que irá informando sobre su evolución.

"Si algo me ha enseñado la vida, es darme tiempo para conocer a las personas, sobre todo si voy a tener algo formal con alguien. Además, sabes que es una relación a distancia, nunca antes lo había vivido", comentó la modelo.

¿Quién es Robert Dorfman?

Robert Dorfman, de 29 años, es un cirujano plástico con una destacada trayectoria en la medicina estética. Se graduó en la Universidad Northwestern y obtuvo una maestría en Historia de la Medicina en la Universidad de Oxford. Más adelante, realizó su residencia en cirugía plástica y reconstructiva en UCLA.

Actualmente, es director de la clínica Done by Dorfman en Beverly Hills, donde ofrece tratamientos de restauración capilar y antienvejecimiento. Además, es fundador y CEO de Hair 1 Thousand Corporation, empresa especializada en soluciones capilares no quirúrgicas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Creadores de contenido, como el tiktoker Ric La Torre, destacaron que Laos suele ser reservada con su vida amorosa, por lo que compartir imágenes y etiquetarse mutuamente sugeriría que su relación con Dorfman es seria.

Flavia Laos estaría iniciando una nueva etapa sentimental, consolidando su vínculo con el cirujano y mostrando su felicidad públicamente. Mientras sigue brillando en redes sociales, su romance con Dorfman se perfila como uno de los más comentados del momento.