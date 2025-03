Gigi Mitre sobre podcast para padres de Samahara Lobatón: "¿Quién va escuchar un consejo de ella?"

La influencer Samahara Lobatón está a poco de lanzar su primer programa de su podcast 'MAPA' sobre la maternidad. Aunque ha tenido unos retrasos, Gigi Mitre ha puesto en duda si los consejos que dará serán factibles y que para ser escuchada, debe ser un ejemplo de madre con su familia.

En el programa de 'Amor y Fuego', Gigi Mitre y Rodrigo González hablaron sobre el próximo lanzamiento de Samahara Lobatón en su programa de consejos para la maternidad y paternidad. Aunque en un principio su pareja Bryan Torres iba a estar, ahora está separado y la influencer lo estaría conduciendo sola con expertos sobre el tema.

Ante esto, la conductora Gigi Mitre comenta que sin duda tendrá un público que va a querer escucharla o ver qué es lo que dirá en su programa. Aunque a su parecer, pone en duda de si las personas harán caso a la hija de Melissa Klug, sabiendo que tuvo varias peleas públicas con el cantante de salsa o que lo acompaña en cada show para vigilarlo dejando a sus dos hijas en casa.

Gigi expresa: "Todo intento de chamba es válido, es mejor que andar ahí cargándole la cartera a la pareja del momento, para que no saque los pies del plato. Aquí entre nos ¿Quién va escuchar un consejo de la Samahara? Si debe de haber, me sorprende (que alguien le escuche). Me parece válido, es chamba está trabajando en algo productivo". Rodrigo agrega: "Hay público y gusto para lo más impensado, también para reír un poco, ay que va a decir".