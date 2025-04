Samahara afirma que no revisa el celular de Bryan Torres: "El que busca, encuentra, y yo no quiero"

Samahara Lobatón dejó en claro que no tiene acceso al celular de su pareja Bryan Torres y que tampoco le interesa tenerlo. La influencer comentó que no es de las que revisan dispositivos ajenos ni se preocupan por las contraseñas.

Samahara no revisa el celular de Bryan

En medio del programa América Hoy, sorprendió al afirmar que prefiere no saber demasiado sobre el contenido del celular del padre de su hija. Con una sonrisa, expresó: "Yo nunca he tenido la clave de su teléfono y tampoco quisiera porque el que busca, encuentra y yo prefiero no buscar".

La hija de Melissa Klug también se refirió a quienes la critican por asistir a los shows del cantante. Aclaró que no lo hace por celos ni desconfianza, sino porque sus hijas se duermen temprano y aprovecha ese tiempo para salir.

Sus declaraciones surgen en medio de una etapa polémica en su relación. Bryan fue acusado de serle infiel en más de una ocasión, incluso se difundieron conversaciones comprometedoras con otras mujeres.

Además, una joven aseguró públicamente haber tenido intimidad con el salsero mientras él aún mantenía una relación con Samahara. Esta situación generó una ola de críticas y rumores sobre una posible ruptura definitiva entre ambos.

A pesar de las controversias, Samahara ha optado por mantenerse al margen y evitar exponer más detalles sobre su vida sentimental. Con sus palabras, deja en claro que prefiere no buscar lo que no quiere encontrar.

Samahara niega ser 'guachimana' de Bryan

En "América Hoy", Samahara Lobatón fue consultada por Janet Barboza sobre las veces que se le ha visto en los conciertos de Bryan. La hija de Melissa Klug no dudó en aclarar que su presencia no es por celos ni por desconfianza.

"No, en verdad yo voy cuando yo quiero. No es que yo todos los fines (de semana)", respondió Samahara, dejando en claro que ella decide cuándo acompañar a su pareja. Incluso, explicó que gracias a la ayuda que recibe en casa puede salir tranquila por las noches. "Tengo mi casa, mis nanitas que me apoyan en la noche. Mis hijas duermen toda la noche", contó la influencer.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón dejó claro que confía plenamente en Bryan Torres y que no está detrás de él como muchos creen. Además, aclaró que no tiene tatuajes por amor y que sabe cómo manejar la atención de las fans.