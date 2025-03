¡Sin filtros! Melissa Klug se llevó 25 mil soles en EVDLV: Estas son las 20 preguntas que respondió

Melissa Klug, conocida como la 'Blanca de Chucuito', regresó por tercera vez al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y soltó más de un bombazo sobre su vida privada. Se llevó 25 mil soles tras responder 20 preguntas.

Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug reapareció en "El Valor de la Verdad" con Beto Ortiz. En su tercera participación, la chalaca no se guardó nada y habló de sus relaciones con Christian Cueva, Jesús Barco, Abel Lobatón y Jefferson Farfán.

También reveló detalles íntimos, familiares y respondió sobre los rumores que más han sonado en la farándula. Estas son las 20 preguntas y respuestas que respondió Melissa Klug:

1. ¿Te sientes orgullosa de tu familia?

2. ¿Asumió tu abuela el rol de padre y madre?

3. ¿Te coqueteaba Christian Cueva?

4. ¿Estuviste en un Airbnb con Cueva?

5. ¿Te dijo Cueva que Pamela López tuvo un affaire con Tenchy Ugaz?

6. ¿Le pediste a Cueva una cartera por tu cumpleaños?

7. ¿Te peleaste con Jesús Barco a raíz de las confesiones de Pamela López?

8. ¿Vives de la pensión de tus hijos?

"Gracias a que fui pareja de Farfán, me hice conocida y pude facturar" , confesó la empresaria en "El Valor de la Verdad".

9. ¿Estás de acuerdo con la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres?

Pregunta extra. ¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas?

10. ¿Le dijiste a Evelyn Vela 'estás muerta para mí'?

11. ¿Fuiste la confidente de Christian Cueva?

12. ¿Se casó Cueva con Pamela López al enterarse de que Pamela Franco estaba embarazada?

13. ¿Le contaste a Cueva que Pamela Franco salía con Christian Domínguez?

14. ¿Le presentabas amigas a Cueva?

15. ¿Te invitó Christian Cueva a Brasil?

16. ¿Te arrepientes de haberte involucrado con los padres de tus hijos?

"No me arrepiento porque me dieron lo mejor: mis hijos", dijo con seguridad sobre sus pasadas relaciones.