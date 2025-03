Melissa Klug sorprende al revelar que Jesús Barco no es el amor de su vida: "Lo he conversado con él"

Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug regresó a 'El Valor de la Verdad', donde respondió a preguntas sobre su vida privada, sorprendiendo con sus revelaciones sobre su relación con Jesús Barco. La empresaria fue consultada sobre si el futbolista es el amor de su vida, y su respuesta dejó a todos sorprendidos.

Melissa Klug revela que Jesús Barco no es el amor de su vida

Melissa Klug llegó hasta la pregunta número 19 en el popular programa de Beto Ortiz, donde se le consultó si Jesús Barco era el amor de su vida. La respuesta que arrojó el polígrafo fue distinta a la que ella dio en el set, lo que generó sorpresa. No obstante, se mantuvo firme en su explicación.

"Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor", expresó la empresaria.

Además, explicó, esta es una conversación que ya había tenido con su pareja, pues ambos coinciden en que el amor no es algo absoluto y puede evolucionar con el tiempo. Asimismo, la empresaria, aclaró que aunque no puede prever lo que sucederá en el futuro, se encuentra feliz en el presente.

"Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida... Yo tengo los amores de mi vida y lo he conversado mucho con él. Él me dice: 'Nosotros no somos el amor de nuestras vidas', nosotros decimos que somos el 'amor de mi alma'. Nosotros lo hemos conversado mucho", agregó.

Melissa Klug confirma infidelidad de Jesús Barco

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue cuando Melissa Klug confirmó que Jesús Barco le fue infiel. Según relató, una persona se comunicó con ella para informarle que tenía pruebas de la deslealtad del futbolista. La noticia la dejó en shock y de inmediato confrontó a su pareja.

"Regreso de Estados Unidos y me contacta este chico Diego y me dice que tiene unas conversaciones y un video de que Jesús me había sido infiel y que lo iban a sacar en la noche en el programa. Me dijo que había un precio y le dije que se espere. Le cuelgo el teléfono y le digo a Jesús: ¿Qué hiciste?", narró la empresaria

Según el relato de Melissa, al pedirle el teléfono, Barco se mostró nervioso y negó todo. Aunque inicialmente terminó la relación de forma apresurada, luego comprendió que solo hubo una conversación inapropiada. Klug admitió que Barco sí mantuvo conversaciones con otra mujer, lo que consideró una falta de respeto, y recordó el perdón público que él le ofreció.

"Luego me contacto con Diego y que quería las conversaciones y el video y él me decía que me iba a citar. Luego le dije que lo saque, que no le iba a comprar nada. A los días sale él con un polo y me pide perdón. Lo que sí había hecho era conversar, era una falta de respeto. No había más que una conversación. Le respondía. Es por eso que me pide perdón", concluyó.

En su participación en 'El Valor de la Verdad', Melissa Klug dio respuestas claras a los rumores que circulaban sobre su relación con Jesús Barco. Aunque no considera al futbolista el amor de su vida, dejó claro que valora lo que tienen en el presente.