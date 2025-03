Mamá de Macarena Vélez confiesa que fue víctima de violencia: "Pocas veces, pero si"

El programa de confesiones 'El Valor de la Verdad' regresó a la pantalla con una entrevista que generó gran impacto. La modelo y exchica reality Macarena Vélez compartió detalles de su vida personal, abordando un episodio de violencia que sufrió su madre, Milagros Montoya, así como una dolorosa experiencia de abuso sexual en su adolescencia.

Durante su participación en el programa, Macarena Vélez reveló que su madre habría sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su expadrastro. La modelo confesó que estos hechos ocurrieron cuando ella era niña y que la situación afectó profundamente su vida familiar.

Ante estas declaraciones, Milagros Montoya confirmó que su relación con su expareja llegó a tornarse violenta. Aunque evitó profundizar en detalles, reconoció que sí hubo agresiones.

En una de las revelaciones más impactantes del programa, Macarena confesó que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad. La modelo relató que el incidente ocurrió cuando tenía 14 años y se encontraba en la casa de playa de una amiga.

"Frecuentaba mucho a unas amigas los fines de semana. Un día, tras regresar de la playa, estaba insolada y el papá de mi amiga me dijo que tenía una crema de aloe vera. Me pidió que me acostara y me aplicó la crema, pero en ese momento me metió los dedos. No pude moverme ni defenderme", narró con voz entrecortada.