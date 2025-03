Milett Figueroa no se proyecta un futuro con Marcelo Tinelli: "Estamos viviendo nuestro presente"

Milett Figueroa se refirió al futuro de su relación con Marcelo Tinelli durante una entrevista con Gisela Valcárcel. La modelo destacó que, aunque la distancia y el trabajo pueden generar incertidumbre, ambos están enfocados en vivir el presente y disfrutar cada momento juntos sin presiones.

Figueroa reconoció que a veces surgen miedos sobre lo que pueda pasar más adelante, pero prefiere no proyectarse demasiado. Para ella, lo más importante es la conexión que comparten actualmente y el apoyo mutuo que se brindan, dejando que la relación fluya de manera natural.

Sobre su vínculo con Tinelli, Milett destacó la tranquilidad que él le transmite. Aseguró que el conductor argentino no le impone exigencias ni presiones, sino que la motiva a ser auténtica y a dar lo mejor de sí en cada aspecto de su vida.

La modelo resaltó que Marcelo tiene una visión generosa de la vida y siempre le recuerda que lo importante es dar sin esperar nada a cambio. Esta forma de ver las cosas ha fortalecido su relación y ha hecho que se sienta más segura y valorada a su lado.

"Marcelo me da mucha tranquilidad, no me exige absolutamente nada, solo me exige ser yo. Él siempre me dice: 'Da, no importa lo que te devuelvan'", agrega.