¡Salen a la luz! Difunden comprometedoras imágenes de Axel Medina y Cielo Fernández

¡Tremendo escándalo en la cumbia peruana! Luego de las acusaciones de Angie Stefany, expareja de Axel Medina, donde lo señaló de haberle sido infiel con Cielo Fernández, ahora han salido a la luz fotos y videos que confirmarían su cercanía.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Cielo Fernández y Axel Medina compartiendo momentos fuera de su trabajo musical. En una foto, ambos aparecen almorzando juntos, y en un video se les ve disfrutando en una playa de Sechura, Piura.

Lo que más llamó la atención fue ver a Cielo cantando "Qué bonito", uno de los temas icónicos de su anterior agrupación, mientras compartía con Axel en un ambiente relajado y familiar.

A través de un comunicado, Angie Stefany, ahora expareja de Axel Medina, confirmó su separación con el cantante de La Única Tropical.

Sin embargo, poco después decidió contar más detalles a través de una transmisión en vivo y no se quedó callada.

" Tengo pruebas. No, es que yo no estoy hablando de locura. Él me ha negado hasta el día lunes que él tenía algún tipo de vínculo con la señorita (Cielo Fernández) ", afirmó durante una transmisión en TikTok.

En medio del escándalo, también habló la madre de Angie, quien mostró su tristeza por la situación que vive su hija.

Este nuevo golpe ha dejado muy afectada a la familia de Angie, que esperaba poder pasar momentos felices tras el bautizo del pequeño.

Según Angie, madre del hijo de Axel Medina, las primeras sospechas de infidelidad surgieron en diciembre de 2024.

"Esto viene desde diciembre, no es algo reciente. La primera vez que me enteré, él lo negó. La siguiente vez, cuando los seguidores me enviaron pruebas, lo enfrenté y (...) me pidió perdón", relató.