Pamela Franco revela que un exnovio le fue INFIEL con su amiga: "Una relación muy larga"

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores tras sincerarse en una reciente entrevista para el podcast Doble Sentido. Durante la charla con la creadora de contenido Roxana Molina, la cantante de cumbia habló sin filtros sobre los difíciles momentos que vivió en el pasado con una de sus exparejas y una persona cercana a su entorno.

La exintegrante de la agrupación Puro Sentimiento confesó que no ha tenido suerte en el amor. En este espacio digital, relató uno de los episodios más dolorosos de su vida sentimental, ocurrido justo cuando decidió mudarse a Lima para dedicarse de lleno a su carrera artística y buscar nuevas oportunidades profesionales.

Pamela explicó que, mientras se encontraba en pleno proceso de crecimiento laboral, su pareja de entonces inició una relación clandestina con una de sus amigas más cercanas. Este engaño ocurrió a espaldas de la cantante, mientras ella se esforzaba por alcanzar sus metas.

Según narró, los rumores comenzaron a circular poco después de su traslado a la capital. Para su sorpresa, la misma amiga que le advertía sobre una posible infidelidad era en realidad quien estaba involucrada sentimentalmente con su pareja. Esta revelación causó un gran impacto en la artista.

"Yo tenía una relación muy larga, pero me tuve que venir a trabajar a Lima y (surgieron) los chismes. Una amiga, supuestamente, me decía que me estaban engañando y era con ella con quien se estaba metiendo", indicó en 'Doble Sentido'.