¡Nuevo dúo! Tony Rosado lanzará dos canciones de cumbia junto a Christian Cueva: "Voy a grabar con él"

Tony Rosado no se quedó callado y anunció con emoción que muy pronto se meterá al estudio de grabación con nada menos que Christian Cueva. Sí, el popular 'Aladino' no solo se luce en las canchas, ahora también brillará en la música y junto al 'Ruiseñor de la cumbia'.

El cantante de cumbia Tony Rosado reveló en "América Hoy" que no será solo una, sino dos canciones las que grabará con Christian Cueva. Tony Rosado contó que ya tienen los temas elegidos y que ambos están listos para ponerse manos a la obra.

"La primicia es que voy a grabar con él. Me hizo recordar las canciones 'Te extraño', 'Llorarás'. Me dijo: 'Tony, para grabarlas'. Yo le dije que ya, que no hay problema. La próxima semana que esté de regreso nos encontramos y vamos a grabar y le dije a Cuevita: 'Vamos a grabar para hacerte más famoso'", contó Tony entre risas, demostrando la confianza que hay con el futbolista.