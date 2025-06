Chechito es involucrado en triangulo amoroso con dos anfitrionas venezolanas: "Fue mi error"

Sergio Romero, conocido popularmente en el ambiente artístico como Chechito, ha sido involucrado en un triángulo amoroso con dos anfitrionas venezolanas. Según una de ellas, mantenía una relación formal con el cantante, pero luego se enteró de que él también estaba pretendiendo a su entonces amiga, quien admitió haber sido la tercera en discordia.

Anfitrionas venezolanas desenmascaran a Chechito

La noche de ayer, Magaly TV, la firme emitió un reportaje en el que se presentó Yuli Lobo, bailarina e influencer venezolana, quien reveló haber tenido un romance con el cantante de chicha. Sin embargo, todo habría terminado por la aparición de una tercera persona.

"Él y yo no tuvimos una relación como tal, pero sí estuvimos saliendo. Duramos como dos meses. No funcionó de parte de él, lo volvimos a intentar, no funcionó de parte mía y lo dejamos ahí", declaró inicialmente.

Yuli asegura que, tras finalizar el vínculo, Chechito volvió a contactarla con la intención de retomar la relación, pero ella ya no estaba dispuesta. El golpe más duro fue enterarse de que su amiga Roxy Machado también estaba involucrada sentimentalmente con él.

"Hace unos días me escribió y me dijo para volverlo a intentar. Yo le dije que ya no, porque no es un hombre que llene mis expectativas (...) Anoche me entero que mi querido Chechito se está comiendo a mi amiga", agregó.

Yuli contó que ella y Roxy eran amigas cercanas y le sorprendió la traición, ya que Roxy tenía antecedentes de haber sido amante de un conocido cantante, cuyo escándalo también fue expuesto en Magaly TV, la firme.

"Duele más la traición de una amiga que de un hombre. Para mí, los códigos sí existen (...) Yo quedé sorprendida, no podía creerlo, porque JP y Chechito se conocen. Chechito sabía que ella era mi amiga y que era la amante de JP", añadió Yuli.

Roxy Machado se defiende

Luego de enterarse de la situación, Yuli conversó con Roxy por Instagram. Esta última admitió haber tenido algo con el cantante y se disculpó, dejando entrever que se habría enamorado de Chechito.

"No me metí en tu relación, tampoco lo busqué. Simplemente pasó. Cometí un error, disculpa. Tal vez no sirva de nada, pero en el corazón no se manda. No quería que te enteraras por boca de chismosos, pero ya fue. Gracias por nada", escribió Roxy.

Cabe resaltar que el programa de la 'Urraca' también tuvo acceso a las conversaciones entre Yuli y el cantante, donde él se disculpaba por haber estado con Roxy. "Cálmate, Yuli, tú no sabes qué pasó y no puedo decírtelo por aquí. No es porque sea tu amiga o no. Yo no sabía que ella estaba con JP, no sabía. Sé que me odias, perdón, pero hay tanto que tú no sabes. No sabía que era tu amiga", se lee en el chat.

Chechito da la cara tras escándalo

Tras las declaraciones de Yuli y las confesiones de Roxy, el equipo de Magaly TV acudió a Radio Karibeña para entrevistar a Chechito. El cantante admitió su responsabilidad en el triángulo amoroso y aseguró que ya no tiene contacto con ninguna de las involucradas.

"No sabía que eran amigas. Simplemente me dejé llevar porque me gustó la chica y empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. Creo que no hice nada malo en hablarle, pero se puede malinterpretar", explicó.

Finalmente, aseguró que JP "El Chamaco" es un amigo de trabajo, deslindando completamente su responsabilidad en la relación extramatrimonial que también tuvo lugar entre Roxy y el otro cantante.

Es así que, el escándalo amoroso de Chechito ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo. Las revelaciones de Yuli y Roxy dejaron al descubierto traiciones, celos y relaciones cruzadas, y el cantante, por su parte, reconoció su error y aseguró haber roto todo vínculo con ambas.