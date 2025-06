Pablo Heredia afirmaba a Flavia Laos que Ale Fuller le tenía envidia: "No era tu amiga ni lo será nunca"

El argentino Pablo Heredia estuvo en 'El Valor de la Verdad' contando sobre las relaciones amorosas que tuvo con las dos amigas Ale Fuller y Flavia Laos. Ahora, la ex de Patricio Parodi salió a exponerlo mostrando chats donde el 'gaucho' trataba de separarlas.

Pablo decía que Ale Fuller tenía envidia a Laos

El programa de 'Amor y Fuego', Flavia Laos proporcionó las conversaciones que tenía con Pablo Heredia cuando terminaron su relación sentimental de menos de un mes. Es así como salió a la luz que al parecer, el argentino no mostraba arrepentimiento por el daño a Ale Fuller, en cambio la actriz sí.

"Yo no me arrepiento de nada. Mientras duró fue lindo, me hiciste sentir cosas que no sentía hace muchísimo", le dice Pablo Heredia y Laos responde: "Yo me arrepiento de haber dañado a una amiga, por lo demás fue lindo el tiempo que duró".

Después, se observa como el actor se expresaba mal de la joven Ale Fuller a meses de haber terminado. Pablo Heredia afirmaba que su expareja le tenía envidia a Flavia Laos, e incluso, decía que solo era competitiva y tenía mucho ego.

"Pero no era tu amiga ni lo será nunca, te envidiaba muchísimo y si estuvo así es por pura competencia y ego. Ella no valoró lo que tenía ni cuido. Me duele que sufra, pero es por puro ego", se lee en la conversación.

Flavia afirma que Pablo no fue nada para ella

Además, Flavia Laos terminó revelando chats que tuvo con el actor argentino donde afirmó que hablaba mal de Ale Fuller para ponerlas en contra. Así mismo, comenta que para ella la corta relación que tuvieron no significo nada para ella. Aunque, comenta que es muy probable que Pablo Heredia sí se haya ilusionado.

"Una relación, no lo podría llamar así porque salimos unas tres semanas y para mí no es una relación. No significó nada, o sea, para mí fue como un beso, ¿me entiendes? Y ya (...) De hecho estuve viendo mi WhatsApp y vi toda la conversación con él (Pablo) y me di cuenta de que sí, que él estaba más ilusionado o me estaba 'chamullando' porque saben que los argentinos son un poco 'chamulleros' también", agregó.

Flavia Laos deja en claro finalmente que la relación con Pablo Heredia no tuvo importancia en su vida y le chocó más haber traicionado a su amiga Ale Fuller. Por ello, mostró chats para exponerlo y revelar que él trataba de ponerlas en contra.