Melissa Klug sepulta a Evelyn Vela y no teme que revele chats privados: "No me interesa"

Melissa Klug está cansada de la pelea pública que mantiene con Evelyn Vela desde hace varias semanas, por lo que, en una reciente entrevista, anunció que dará por cerrado el tema y ha pedido a sus hijas que también se mantengan al margen.

Todo empezó hace unas semanas, cuando ambas comenzaron a mandarse indirectas a través de los medios de comunicación. En ese momento se dio a conocer que la amistad entre Melissa y Evelyn había terminado definitivamente, aunque aún no se conocían los detalles de la ruptura.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ambas figuras hablaran al respecto. Mientras Melissa indicaba que su relación se resquebrajó por un problema entre sus hijas, Evelyn sostuvo que se debió a otros motivos, los cuales, por ahora, no puede revelar.

Desde entonces, ambas han declarado para los medios de comunicación, pero parece que Melissa quiere cerrar definitivamente ese capítulo, ya que le ha pedido a su hija, Samahara Lobatón, que tampoco le responda más a la popular 'Reina del Sur'.

"Nunca me he sentado a hablar de ella en ningún programa, ni contigo ni con nadie (pueden revisar), no es lo mío. Si ella quiere decir misa, que siga hablando. A mí no me interesa nada sobre ella, ese tema está muerto para mí, y también se lo pedí a 'Samy'. Es un tema enterrado para nosotras", dijo a Trome.