Evelyn Vela explica por qué ya no es amiga de Melissa Klug: "No tiene nada que ver mi hija"

Evelyn Vela rompió su silencio en "América Hoy" y se refirió con todo a su ex amiga Melissa Klug. Aunque muchos pensaban que su distanciamiento fue por un tema familiar, ella dejó en claro que su hija no tuvo nada que ver. Además, no se quedó callada ante los comentarios de Samahara Lobatón.

Evelyn Vela aclara ruptura de amistad con Melissa Klug

Evelyn Vela se presentó en el programa "América Hoy" y decidió contar su verdad sobre la ruptura de su amistad con Melissa Klug. Con la sinceridad que la caracteriza, dejó en claro que su hija no tuvo nada que ver en la pelea y aprovechó para mandar un mensaje directo a Samahara Lobatón.

"Me sorprende que esta niña diga eso porque siempre me hacía fiesta y todo, pero bueno, te voy a hablar de una persona que tiene carencias emocionales. Yo le deseo lo mejor ahorita que va a ser nuevamente mamá", dijo Evelyn, refiriéndose a Samahara.

¿Eran amigas con Samahara? Janet Barboza quiso saber si Evelyn y Samahara tenían algún tipo de cercanía, y la empresaria respondió con calma.

"No éramos amigas, no compartíamos, pero cuando nos encontrábamos siempre me recibía con cariño, siempre me hablaba bien. No hemos toneado, pero hemos estado en el mismo ambiente", declaró.

Aunque no eran íntimas, al parecer había respeto entre ambas. Sin embargo, la relación ahora está completamente quebrada.

¿El problema fue por el novio de Melissa? Ethel Pozo no se quedó atrás y preguntó si la pelea entre Evelyn y Melissa fue por el actual enamorado de la 'Blanca de Chucuito'.

Pero Evelyn fue clara: "Acá no tiene nada que ver mi hija. Este es un tema muy aparte, porque muchas veces una persona no puede tapar el sol con un dedo. Solamente diré eso".

Con esa frase, la popular 'Reina del Sur' dejó entrever que hay más detrás de esta pelea, pero no quiso entrar en detalles.

¡Lanza fuerte acusación!

Lo que más llamó la atención fue cuando Evelyn Vela soltó una frase que sorprendió, pues aseguró que han facturado con su nombre y que su amistad con Melissa Klug no habría sido verdadera.

"Algunas facturan con el nombre de otra". De inmediato, Edson Dávila reaccionó: "Uy, o sea que con tu nombre han facturado. ¿Eso es lo que quieres decir querida?", preguntó sorprendido. Evelyn confirmó: "Y claro que sí, hay veces que la amistad no dura para siempre porque no es una amistad verdadera. Si fuera una amistad verdadera duraría muchos años".

Sin reconciliación a la vista. Evelyn Vela dejó claro que no piensa retomar la amistad con Melissa Klug y que, para ella, los verdaderos amigos no se fallan. Con estas declaraciones, vuelve a encenderse la polémica en la farándula local. ¿Responderá Melissa o dejará pasar el comentario? Mientras tanto, Evelyn se muestra tranquila, enfocada en sus proyectos y decidida a dejar el pasado atrás.