Ethel Pozo a Edson Dávila por comentario sobre Gisela Valcárcel y Sergio George: "Llámala si quieres saber"

Una aparente mañana tranquila en el set de América Hoy se convirtió en escenario de un tenso cruce entre Ethel Pozo y Edson Dávila. El conductor, conocido como 'Giselo', hizo un comentario sobre la ausencia de Gisela Valcárcel en la reciente fiesta de Sergio George, lo que generó incomodidad en su compañera y la llevó a defender públicamente a su madre.

Ethel se incomoda con bromas sobre Gisela Valcárcel

Durante una conversación sobre la fiesta organizada por el productor Sergio George, a la cual no asistió Gisela Valcárcel, no pasó desapercibido para Edson, quien no dudó en mencionarlo en pleno programa en vivo. Ethel no tomó bien la broma y respondió al popular 'Giselo'.

"No hay nada que hacer que me hubiera gustado que esté la señora Gisela Valcárcel", dijo Giselo ante las cámaras. La frase generó una reacción inmediata por parte de Ethel, quien le respondió visiblemente incómoda: "¿Por qué se la agarra con mi mamá? Estamos hablando de Yahaira Plasencia... ¿Qué crees que yo le voy a preguntar por qué no has ido donde Sergio? Llámala si quieres saber, llámala".

El ambiente se volvió aún más tenso cuando Dávila insinuó que Gisela había asistido a otras reuniones con el productor. Aunque Ethel intentó desmentirlo, Janet Barboza intervino para confirmar lo dicho.

"Son amigos, yo he visto varias veces, acuérdate hermana, ha estado en reuniones anteriores", insistió Edson. A lo que Ethel replicó: "¿Que me acuerde?". Entonces, Janet aclaró: "Vamos a aclarar esto porque todo el mundo especula. Tu madre hizo una reunión para George y nos invitó".

Ethel Pozo responde a quienes dicen que está en TV por ser hija de Gisela Valcárcel

Ethel Pozo, hija de la reconocida Gisela Valcárcel, rompió su silencio y respondió con firmeza a quienes aseguran que está en la televisión solo por ser "hija de". En una entrevista para el pódcast 'Edson pa' que más', conducido por Edson Dávila, la presentadora habló sin filtros sobre su carrera, su vida familiar y el precio que ha pagado por tener un apellido famoso.

"Me molesta, pero lo tomo de quien viene, de gente que no me conoce. Porque yo me levanto hace seis años a las seis de la mañana, voy a trabajar y doy mi mejor esfuerzo. Y es como que desmerece que digan que me lo han regalado", expresó.

Según contó, ella no niega que ser hija de Gisela le abrió algunas puertas, pero aseguró que mantenerse en pantalla no es cosa fácil. La conductora de "América Hoy" recalcó que en televisión el trabajo es medido por resultados, y que si no rindes, simplemente te sacan.

"Es muy probable que las puertas se me hayan abierto por mi madre, pero después, si no funciona el rating o no hay auspicios, te sacan. La televisión es un negocio", comentó.

Ethel Pozo dejó claro que no permitirá ataques hacia su madre en televisión y también se defendió de quienes cuestionan su lugar en la pantalla chica. Con firmeza, insistió en que trabaja duro para sostener su carrera y que su permanencia no depende únicamente de su apellido.