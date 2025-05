Flor Polo reaparece trabajando en evento, pero vuelve a huir de las cámaras: "No me empujes"

Flor Polo volvió a aparecer en público luego de varias semanas sin ser vista en eventos, tras la polémica por su ausencia en una presentación en un hotel sauna. Esta vez, la hija de Susy Díaz fue captada trabajando en un parque de Lima, donde estaba grabando una publicidad.

Sin embargo, cuando las cámaras del programa "América Hoy" intentaron acercarse, Florcita se alejó rápidamente para no dar declaraciones.

¡Está de regreso! Luego de varios días alejada del ojo público, Flor Polo volvió a ser vista en un evento promocional. Esta vez, estuvo grabando una campaña publicitaria para una empresa inmobiliaria en un conocido parque de Lima. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, evitó por completo a la prensa y terminó corriendo para no dar declaraciones.

El programa "América Hoy" recibió el dato de que Florcita estaría trabajando en la vía pública, así que un equipo fue a buscarla. A diferencia de otras oportunidades, la reportera decidió esperarla con paciencia, mientras ella ensayaba su libreto.

Ahora tiene seguridad. Lo que más llamó la atención es que Florcita ya no se mueve sola. La hija de Susy Díaz llegó acompañada de dos hombres grandes que aparentaban ser sus guardaespaldas. Después de dos horas de grabación, por fin se le pudo ver más libre, por lo que la reportera se acercó para preguntarle cómo se sentía.

"Florcita, ahora andas con seguridad. ¿Cómo estás?", le preguntaron. Pero Flor solo respondió: "No me dejas avanzar, no puedo hablar nada", mientras intentaba caminar más rápido.