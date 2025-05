Magaly señala que frases de Farfán solo estarían registradas para su podcast: "Cualquiera lo puede usar"

Magaly Medina no se quedó callada y respondió tras el informe que asegura que las frases más populares de Jefferson Farfán en su podcast no serían originales. La periodista afirmó que el exfutbolista solo las habría registrado para su programa de podcast, por lo tanto, no tendría la exclusividad.

Magaly cuestiona el registro de las frases de Jefferson Farfán

Durante su programa "Magaly TV: La Firme", Magaly Medina presentó un informe donde músicos cubanos, como los de la orquesta Combinación de La Habana y la cantante Vernis Hernández, aseguraron que las frases que Jefferson Farfán popularizó en su podcast Enfocados no son nuevas.

La 'Urraca' señaló que muchas de esas expresiones ya se usaban desde hace años en países del Caribe como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

"Dame luz es cubano, de una pila de años", dijo uno de los músicos. Magaly no tardó en opinar al respecto. "Todos ellos defienden que esas frases forman parte del vocabulario normal, no solo en Cuba, sino también en República Dominicana y en Puerto Rico", afirmó.

Frases serían parte de la cultura salsera. La 'Urraca' también dio su teoría sobre cómo Farfán habría adoptado estas frases.

"Palabras que seguramente ha escuchado por su cercanía con jugadores y orquestas de salsa... y él las ha usado como si fueran de su propia inspiración", soltó.

Además, criticó que Jefferson Farfán se adueñe de algo que, según los músicos, es parte de la cultura caribeña.

"Él va y la registra, dice 'ese dame luz es mío', pero mira cuántos cubanos salen a reclamar... Se adjudica frases que no son de él", recalcó Magaly.

El registro de frases solo sería para podcast de Farfán, según Magaly

Magaly también aclaró que el registro de estas frases en Indecopi no significa que sean exclusivamente de Jefferson Farfán. Según los documentos, solo están registradas para fines de podcast, por lo que cualquier otra persona podría usarlas en otros espacios sin problemas.

"Cualquiera puede usar eso porque él solo la ha registrado para usos de podcast, nada más. O sea, cualquiera lo puede usar en otro momento, en para cualquier promoción, para cualquier cosa. En otros podcast no puede usar eso", explicó.

Incluso, remató diciendo que muchos músicos le han comentado que estas frases son parte de su jerga desde hace décadas.

"Muchos músicos nos decían: 'Eso no es nuevo, eso es cubano'. ¡Ya decía yo!", comentó Magaly con sarcasmo.

Cabe señalar que, según Indecopi, "dame luz" está registrado como "producto/servicio en la categoría Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, programas de entretenimiento en radio, televisión y entornos virtuales; producción de programas de radio, televisión y entornos virtuales; servicios de entretenimiento prestados en entornos virtuales". Entonces, lo que dice Magaly es parcialmente cierto, pero no del todo preciso.

Registro de "dame luz" en Indecopi. (Indecopi)

Jefferson Farfán no tiene derecho exclusivo sobre el uso común de la frase, pero sí sobre su uso comercial dentro de esa categoría específica, es decir, puede usar "Dame luz" como marca de su podcast, programa o contenido de entretenimiento. No puede impedir que la gente diga "dame luz" en conversaciones normales, redes o incluso canciones, a menos que lo usen como nombre comercial o título en las mismas categorías.

De esta manera, lo que dijo Magaly una simplificación. Es verdad que no tiene la frase como propiedad universal, pero no es solo para podcast, sino para toda la categoría de entretenimiento.

Aunque Jefferson Farfán registró sus frases en Indecopi y las usa con frecuencia en su programa, para Magaly y varios artistas del Caribe, estas expresiones ya eran conocidas mucho antes. Por ahora, la "Foquita" no ha respondido, pero esta polémica seguro dará más qué hablar.