Lucho 'Mi Barrunto' niega ser vocero de Christian Cueva: "A veces nos hacemos favores"

La polémica entre Pamela López y Christian Cueva sigue escalando. Esta vez, la aún esposa del futbolista ha anunciado que tomará acciones legales en su contra, acusándolo de ejercer violencia económica al no cumplir con el pago del colegio de sus hijos. Mientras tanto, Cueva ha negado los señalamientos, y algunas personas cercanas a él, como el empresario "Lucho Mi Barrunto", han salido a defenderlo públicamente.

Durante la reciente emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', se reveló que "Lucho Mi Barrunto" habría mostrado documentos para respaldar los pagos que supuestamente realizó Cueva en favor de sus hijos. Sin embargo, al finalizar su participación en la entrevista, el empresario aclaró que no actúa como representante oficial del futbolista.

"¿Por qué estás de vocero de Cueva?", le preguntó un reportero del programa. A lo que respondió: "No estoy de vocero, he venido por otro tema. Yo no le respondo a la abogada, te lo muestro a ti porque me estás preguntando".