Samahara Lobatón sobre amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela: "Su mejor amiga siempre ha sido la Chama"

La amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela quedó en el pasado. Aunque ambas evitaron entrar en detalles públicamente, las tensiones entre sus hijas dejaron claro que el vínculo se había roto. Todo estalló cuando Samahara Lobatón insinuó que Anne Thorsen, hija de Vela, habría tenido una relación con el novio de Melissa Lobatón. Ahora, meses después de ese escándalo, Samahara volvió a referirse al tema y sorprendió con sus declaraciones.

Samahara aclara amistad de Melissa Klug y Evelyn Vela

Durante su participación en el programa 'América Hoy', Samahara Lobatón fue consultada sobre la antigua amistad entre su madre y Evelyn Vela. Aunque la influencer evitó dar mayores detalles, sí confirmó que el vínculo se rompió hace más de un año.

"Yo de verdad prefiero no opinar del tema. Lo que pasó ya pasó, cada quién está feliz por su lado... No estoy muy segura pero pasó antes de mayo del año pasado, ya tiene más de un año. Fue por ahí que falleció mi abuelo", explicó.

A pesar de su intención de no profundizar en el tema, Samahara terminó dejando entrever que la relación entre Melissa Klug y Evelyn Vela no tendría vuelta atrás. Cuando le preguntaron quién era actualmente la mejor amiga de su madre, no dudó en responder:

"Nosotros sabemos su manera de reaccionar y en realidad ya fue un tema que pasó... Mi mamá está tranquila y está feliz. (¿Quién es su mejor amiga?) Mi mamá siempre ha tenido su mejor amiga: la Chama".

¿Cómo reaccionó Melissa tras el embarazo de Samahara?

Samahara Lobatón volvió a ser noticia al anunciar su tercer embarazo, solo meses después de haber dado a luz a su hija Ainara. La noticia generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del espectáculo, algunos felicitando a la joven madre y otros cuestionando el corto tiempo entre ambos embarazos.

Sin embargo, quien pareció estar muy feliz con la noticia fue su madre, Melissa Klug, quien no dudó en expresar su emoción en una de las publicaciones que compartió su hija.

"Mi bebé", escribió Melissa en un comentario en la segunda publicación que Samahara hizo sobre su embarazo. Cabe resaltar que la empresaria colocó un corazón azul, que posiblemente haría referencia al sexo de su nuevo nieto.

Melissa reacciona al embarazo de Samahara

Samahara Lobatón dejó claro que la amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela es cosa del pasado, y reveló quién ocupa ahora ese espacio cercano en la vida de su madre. A pesar de los conflictos, el entorno familiar se fortalece con la llegada de un nuevo integrante, mostrando que las prioridades de Melissa están hoy enfocadas en su familia.