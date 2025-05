Melissa Klug crees que Samahara Lobatón tendrá un cuarto hijo: "Quiere una familia grande"

Melissa Klug se presentó en el programa América Hoy para comentar sobre el nuevo embarazo de su hija Samahara Lobatón. La empresaria se mostró feliz por esta nueva etapa. Sin embargo, llamó la atención que Melissa abriera la posibilidad de que Samahara le dé un cuarto nieto en un futuro próximo.

Durante la entrevista en el programa matutino, Leysi Suárez recordó que Melissa ha criado seis hijos, siendo la más pequeña Cayetana, quien hace poco cumplió un año.

"Meli tiene experiencia criando seis hijos. Yo creo que Samahara también es una persona que quiere una familia grande. Acuérdate de mí, yo creo que ella no se queda con tres, viene un cuarto más adelante" , dijo Leysi.

Lo más sorprendente fue que Melissa estaba de acuerdo con la opinión de Leysi. "Yo también pienso" , dijo muy sonriente, dejando abierta la posibilidad de volver a ser abuela en un futuro cercano.

En otro momento de la entrevista, Melissa comentó que ya estaba enterada del embarazo de su hija desde hace un tiempo, y aprovechó para resaltar que Samahara es una gran mamá.

Las palabras de Melissa hicieron que Janet asegurara que Samahara estaría siguiendo los pasos de su madre. La respuesta de la empresaria no se hizo esperar y no se mostró tan de acuerdo con que su hija tenga bebés de forma tan continua.

"Espero que no (siga mis pasos), porque es súper complicado. Yo he sido mamá muy joven y creo que con su hombrecito, ella dice que se planta", dijo de forma amena.

Samahara Lobatón generó revuelo al anunciar que se encuentra nuevamente embarazada junto a su pareja, Bryan Torres. La influencer afrontó muchas críticas y la mañana de ayer se presentó en 'América Hoy' para contar más detalles de su embarazo.

La hija de Melissa Klug reveló que, aunque tenía entre sus planes volver a tener un bebé, no esperaba que fuera tan pronto. Además, indicó que Bryan Torres era el más emocionado por tener dos bebés seguidos, pero ella no estaba muy de acuerdo con la idea.

"Antes de que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos, pero yo le decía 'no, no hay forma, yo quiero esperar hasta que tenga cuatro años'", contó.