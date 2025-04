Koki Belaunde sobre Olga Zumarán tras fractura de cadera: "La operación fue un éxito"

Koki Belaunde da detalles del estado de Olga Zumarán tras caer y fracturarse la cadera. La actriz sufrió una caída en unas escaleras y tuvo que ser operada de emergencia. Su amigo, el reconocido estilista Koki Belaunde, contó todo en "América Hoy".

Olga Zumarán, reconocida actriz y figura de la televisión peruana, sufrió una aparatosa caída en las escaleras del Club Terrazas, donde es socia. El accidente ocurrió el último domingo y terminó con la actriz siendo operada de emergencia por una fractura de cadera.

Su gran amigo, el estilista Koki Belaunde, se enlazó por videollamada con el programa "América Hoy" para contar cómo se encuentra.

"Ella se ha tropezado en las escaleras del club y sintió un dolor. Pensó que no era nada grave, pero su hija la llevó a la clínica y al hacerle las radiografías, detectaron la fractura. Tuvieron que operarla de inmediato", explicó Koki.

Afortunadamente, la intervención quirúrgica resultó positiva. Y Koki lo anunció a través de la videollamada en vivo.

Koki Belaunde también contó que la actriz se mostró preocupada por tener que detener su trabajo como influencer.

"Ella me dice: '¿Qué va a ser de mi vida? Tengo trabajo que hacer'. Pero yo le digo: primero la salud. Eso es lo más importante", señaló.

Zumarán siempre ha sido una mujer muy activa y enérgica. Incluso, practicaba spinning con regularidad. Por eso, su recuperación requerirá tiempo y paciencia.

Agradecimientos por el apoyo. El estilista aprovechó la entrevista para agradecer a todos los que se han preocupado por Olga.

"Mucha gente me llamó porque ella no contestaba el teléfono. Me han llamado hasta de México, como Maribel Guardia, y muchos amigos del medio. Todos están pendientes de ella", dijo. Según Koki, la actriz se encuentra tranquila y muy bien acompañada. "Está rodeada de amor y eso es lo que más la está ayudando en estos momentos", agregó.