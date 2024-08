¡Sorprendente! Olga Zumarán cuenta cómo un millonario le regaló un auto de lujo

La exreina de belleza y actriz Olga Zumarán sorprendió al revelar una de las experiencias más inesperadas de su vida amorosa. Durante una entrevista, Olga compartió cómo un pretendiente millonario le regaló un auto Ford Mustang.

Olga Zumarán impactó al revelar en una entrevista con Ricardo Rondón en su podcast 'Rondón Tolón' cómo un millonario le hizo un regalo impresionante: un Ford Mustang color celeste acero. La actriz y exreina de belleza compartió detalles de esta anécdota mientras hablaba de su vida amorosa y de las experiencias que ha tenido con sus exparejas.

Un regalo que dejó huella. Olga Zumarán recordó cómo un pretendiente millonario la conquistó con regalos extravagantes mientras estaba en México.

Lo que más sorprendió fue el increíble regalo que recibió al mes de salir con este caballero. Y es que ella no esperó encontrar un auto de lujo en la puerta de su hotel, pero eso le obsequiaron.

"Un Ford Mustang color celeste acero, lo usaba y el galán era viudo y recontra millonario. Fuimos enamorados" , comentó la actriz. Aunque su relación terminó después de tres años, Olga aún recuerda con cariño esos detalles. "Yo ya no lo quería, él quería que me quede y hasta habló con mi papá" , explicó sobre el final de su romance.

Durante la entrevista, Olga también habló de sus experiencias amorosas pasadas, admitiendo que no ha tenido mucha suerte en sus relaciones.

"Tuve arranques de seguir a la persona en mi carro, ver dónde andas, disfrazada con lentes, pañuelo, pañuelones, me creía detective, me acompañaban mis amigas, he chocado a varios. Les he tirado cachetadas y café caliente. Me han traicionado todos, muchas. Hasta del que murió me enteré después varias cosas", confesó Olga con un toque de humor.