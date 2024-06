¡No lo veas, Belén! Congresista Diego Bazán también coqueteaba con Mónica Cabrejos: "Hoy soñé contigo"

Hace unos días el congresista Diego Bazán dio que hablar al ser captado almorzando con la bailarina Belén Estévez. Sin embargo, ambos descartaron tener una relación y afirmaron ser solo amigos, pero ahora se ha revelado que el legislador también estuvo en coqueteos con Mónica Cabrejos.

Durante la más reciente de emisión de 'Magaly TV, la firme', la ex conductora de 'Al sexto día' confesó que el 'Padre de la Patria' también le enviaba mensajes mediante Instagram para invitarla a almorzar, pero ella siempre lo rechazó porque se enteró que tenía familia en el norte del país.

"Me ha invitado a almorzar en reiteradas ocasiones, pero no he podido aceptar su invitación por diversas razones (...) Yo sé que tiene pareja en Trujillo, yo no salgo con hombres que sé que son comprometidos,, yo los escaneo bien antes de iniciar cualquier tipo de amistad, conversación. Para mí es un hombre que está descartado", aseguró para las cámaras de la 'Urraca'.