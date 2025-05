Jessica Newton multiplica por cero el Miss Mundo Latina Perú: "No tengo ni idea de ese concurso"

¡No se guardó nada! Jessica Newton, directora del Miss Perú, dejó claro que no tiene ni idea ni le interesa saber del concurso donde Florcita Polo fue coronada... y luego suspendida: el Miss Mundo Latina Perú. Te contamos todos los detalles.

Jessica Newton fue consultada por el certamen del que suspendieron a Florcita Polo, pero su respuesta dejó a todos en shock. La directora del Miss Perú dejó en claro que no conoce ni le interesa el llamado Miss Mundo Latina Perú.

Todo empezó cuando Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina Perú, anunció públicamente que Florcita Polo ya no era parte del certamen. Según dijo, el motivo fue la conducta de la hija de Susy Díaz, que no iba con los valores del concurso.

Según explicó, el certamen busca empoderar a la mujer latina y Florcita Polo ya no habría representado ese ideal. Tras la polémica, el programa "América Hoy" se contactó con Jessica Newton para saber qué opinaba sobre lo sucedido. La respuesta fue directa y sin filtro.

"No tengo ni idea de ese concurso que se llama... ¿Cómo es? ¿Mundial, latina, top? Ya no sé. Dios santo, el nombre ese. No tengo ni idea del concurso, no sé qué reglas se manejan y nunca lo había escuchado" , respondió Newton.

Y no se quedó ahí. También la directora del Miss Perú lanzó una crítica sobre el tipo de nombres que tienen estos certámenes.

Jessica también aprovechó para dar una pequeña clase sobre los concursos de belleza más importantes a nivel mundial.

"Existen solamente cinco o seis Grand Slams considerados en el mundo y tienen normas súper claras. Lo que no entiendo es cómo un concurso se llama Miss Mundo Latina Perú y la ganadora es Miss Turismo. No lo entiendo, no le voy a dar muchas vueltas" , dijo.

Finalmente, Newton dejó claro que no tiene intención de seguir opinando sobre el tema porque lo desconoce y no quisiera saber más, tampoco.

"No me interesa, te soy honesta, saber más de este concurso. No lo he visto. Prefiero no opinar, no solamente sobre lo que no sé, sino sobre lo que no tengo ningún interés", cerró tajante.