Susy Díaz crítica a Flor Polo por su nueva pareja, Luggi Yarasca: "No tiene caráceter, tiene que pensar más"

Flor Polo parecía haber encontrado la estabilidad sentimental que tanto buscaba con Luiggi Yarasca Martínez tras su separación de Néstor Villanueva en 2022. Sin embargo, recientes imágenes han sembrado dudas sobre la solidez de su relación. Ante este escándalo, Susy Díaz, madre de Flor, no dudó en emitir duras críticas hacia su hija y su actual pareja.

En unas declaraciones para 'Magaly TV: La Firme', Susy Díaz dejó claro su desacuerdo con la actitud de Flor Polo frente a su relación con Luiggi Yarasca. La excongresista expresó que su hija debería tomar decisiones más sensatas en cuanto a sus parejas.

"No tiene carácter y debe pensar con el cerebro y no con el corazón. No sé qué relación será porque se ven una vez a las quinientas", declaró sin rodeos.