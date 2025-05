Susy Díaz revela detalles de las amenazas que estaría recibiendo Flor Polo: "Ya los tengo detectados"

La situación de Florcita Polo ha generado preocupación en el medio local luego de que se conociera que presentó una denuncia ante las autoridades tras ser víctima de amenazas y extorsiones. Su madre, Susy Díaz, no dudó en pronunciarse sobre el caso y, en recientes declaraciones, reveló quiénes podrían estar detrás de estos ataques.

Durante su participación en el programa 'América Hoy', Susy Díaz fue consultada sobre las amenazas que han puesto en alerta a su hija Flor. Janet Barboza preguntó directamente si sospechaban de alguien, y la excongresista no dudó en responder que sí.

"Sospecho de todo el mundo de las personas. Por la forma en que veo cómo se expresan de mí con odio, ya sé quién es mi enemigo, un hombre y una mujer, ya los tengo detectados. Pero hay un Dios que me va a hacer justicia", declaró con firmeza.

Ante la posibilidad de que los responsables fueran personas cercanas a su entorno, Susy prefirió no dar nombres, pero señaló que, según las autoridades, en la mayoría de casos de secuestros o extorsiones los culpables suelen ser conocidos de la víctima.

"Las autoridades dicen que cuando secuestran a alguien, el 95% es persona cercana. Ahí están los teléfonos. Las autoridades están investigando. Gracias a Dios, tengo amigos que me están llamando del servicio de inteligencia", agregó.

Por otro lado, Florcita también ha generado titulares luego de que fuera captada con su nueva pareja, Luiggi Yarasca, saliendo de un hotel en San Juan de Miraflores. Sin embargo, Susy Díaz confesó que no lo conoce y que su hija no le ha dado detalles sobre esa relación. En conversación con 'Todo se filtra', fue clara:

"No tengo yerno. Mi hija para todas las noches en la casa, no sé en que momento sale. Bueno, irá de repente un día a desestresarse, que persona será. No lo veo como yerno, lo veo como alguien que le hace el mantenimiento", manifestó.