Flor Polo denuncia que está siendo extorsionada por 20 mil dólares: "Temo por mi vida y la de mis hijos"

Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz, presentó una denuncia ante las autoridades tras ser víctima de una serie de amenazas y extorsiones. La figura pública acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima para reportar que un grupo desconocido le exige 20 mil dólares a cambio de su seguridad y la de su familia.

La situación ha generado gran preocupación en su entorno. Florcita ha manifestado su temor constante debido a las amenazas recibidas a través de llamadas y mensajes provenientes de distintos números. Esta experiencia la ha obligado a suspender sus actividades profesionales y mantenerse en resguardo para evitar cualquier posible atentado.

"Me han pedido 20 mil dólares por mi seguridad, para seguir trabajando tranquila. Son amenazas muy fuertes. No la estoy pasando bien en estos momentos (...) Es una situación muy difícil y no es justo. Lo único que quiero es estar tranquila, trabajar en paz, sin miedo", declaró.