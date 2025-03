Toño Centella recuerda a Paul Flores y alza su voz por extorsiones: "Me da miedo, pero seguiré cantando"

La creciente ola de violencia y extorsiones que azota al país sigue afectando a los ciudadanos y a los artistas, quienes continúan denunciando hechos delictivos. La reciente muerte del cantante Paul Flores a manos de sicarios conmocionó a todo el Perú y desató protestas en busca de justicia. Ante esta situación, Toño Centella se pronunció con firmeza y recordó a su colega fallecido.

Toño Centella se mantiene firme frente a las extorsiones

Durante su participación en 'El Reventonazo de la Chola', Toño Centella reveló cómo su vida ha cambiado tras ser víctima de extorsionadores. El cantante confesó que ha tenido que modificar su rutina y hasta mudarse de Comas para sentirse más seguro.

"Ya no estoy viviendo en mi casa, sino en otro lado y ahí me siento más seguro. Soy poco de salir y me invitan, pero no voy. No se puede (vivir y cantar al mismo tiempo). Tengo que estar mirando por todos lados", añadió el artista,, declaró.

En el programa, también relató un impactante episodio en el que un imitador suyo estuvo a punto de ser atacado por delincuentes al ser confundido con él. Pese al temor que estas situaciones generan, Toño aseguró que no dejará de hacer lo que ama y continuará con sus shows.

"Me da miedo, pero no me amilana. Yo voy a seguir cantando y si me toca, así quede en el escenario. Yo seguiré cantando", afirmó con determinación.

Toño Centella recuerda a Paul Flores

Durante su conversación en el programa, Centella recordó con tristeza a Paul Flores, integrante de Armonía 10, quien fue asesinado recientemente. El cantante confesó que la noticia lo afectó profundamente y no pudo evitar quebrarse.

"Yo me puse a llorar, se me escaparon unas lágrimas porque tú sabes que los artistas vamos a trabajar. A veces hay como no hay. No es como antes que te pagaban, así no exista lleno total", expresó.

Además, Centella hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que actúen de manera contundente contra la delincuencia, pues considera que no se están tomando las medidas necesarias para frenar estos hechos violentos.

"Son cosas que están pasando y ojalá las autoridades y el gobierno tomen cartas en el asunto", agregó.

El testimonio de Toño Centella refleja la preocupación de muchos artistas que, como él, viven con temor debido a la inseguridad. Mientras el país sigue exigiendo respuestas, las voces de los músicos y ciudadanos continúan alzándose en busca de un cambio que brinde tranquilidad a todos.