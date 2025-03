Irvin Saavedra dedica conmovedor mensaje tras duelo por la muerte de 'Ruso': "Siempre con nosotros"

La muerte del cantante Paul Flores a manos de extorsionadores ha conmovido a todo el Perú haciendo que se levante en protesta. Tras nueve días de duelo, su compañero Irvin Saavedra le dedicó un conmovedor mensaje expresando que lo extraña mucho.

Irvin Saavedra y Paul Flores compartieron escenario en Armonía 10 durante muchos años, es así como formaron una fuerte amistad. Tras la muerte de 'Ruso', el cantante fue uno de los más afectados. Ahora, tras nueve días de duelo decidió dedicar un mensaje a su 'hermano' en redes sociales.

"Hoy fue el noveno día en el que estuvimos los tuyos, intentando contener el dolor de no tenerte en vida. Te llevaremos siempre en nuestros corazones; serás la fuerza que me ayude a seguir cantando. Gracias, Ruki Paduki, por todo lo que has hecho por mí en vida y por lo que seguirás haciendo desde el cielo, ahora como nuestro ángel, siempre con nosotros". expresó.