Reimond Manco explota contra Jefferson Farfán y le advierte: "¿Quieres guerra? Tengo el arsenal listo"

El conflicto entre Reimond Manco y Jefferson Farfán está escalando. En una reciente transmisión en vivo por TikTok, el exjugador dejó claro que está preparado para una "guerra" contra la 'Foquita'. Esto surge luego de que Farfán lo mencionara en su podcast 'Enfocados', comparándolo con Raúl Ruidíaz en un tono que, según Manco, buscaba minimizar su trayectoria.

Cansado de ser tema de conversación en 'Enfocados', Manco manifestó su molestia y advirtió que, si las menciones continúan, está dispuesto a revelar información comprometedora sobre Farfán. En su transmisión en vivo, el exfutbolista expresó su indignación.

"Estoy asado, harto de que ese tipo me compare a cada rato y siempre quiera burlarse de mí. ¿Qué pasa, papi? No te acuerdas cuando la vaca fue ternera. No te acuerdas cuando estabas en Venezuela y me llamaste a rogarme que te haga un favor", dijo, dejando entrever que conoce detalles de Farfán que podrían generar controversia.

El exjotita fue más allá y elevó el tono de sus declaraciones. Dejó claro que, si el exmundialista vuelve a mencionarlo en tono burlesco, comenzará a divulgar detalles sobre su vida y dejará que el público saque sus propias conclusiones.

"De huev* están en el cementerio y yo huev* no soy. Diferente es que quiera evitar problemas y me haga el loco, pero ya estás pasándote de la raya. El que se pica, pierde. Una más y yo te voy a responder con todo. Después veremos quién pierde y quién no, a quién le cree la gente y a quién no. Me he quedado callado todo este tiempo, pero después te iré soltando una por una", sentenció Manco.