Pareja de Flor Polo fue captado en night club y luego se va a hotel con ella

Flor Polo parecía haber encontrado estabilidad sentimental junto a Luiggi Yarasca Martínez tras su separación de Néstor Villanueva en 2022. Sin embargo, nuevas imágenes difundidas en televisión han puesto en entredicho la relación. La reciente aparición pública de Yarasca ha desatado una ola de críticas y comentarios, principalmente dirigidos a la hija de Susy Díaz.

El programa "Magaly TV: La Firme" presentó imágenes donde se ve a Luiggi Yarasca en lo que sería un night club ubicado en San Juan de Miraflores. Según el informe emitido, el pasado jueves 24 de abril en horas de la tarde, el novio de Florcita Polo fue visto en un local donde se ofrecen cervezas a 50 soles junto con el "acompañamiento" de chicas.

Además, cuando los reporteros preguntaron por Yarasca, los trabajadores del lugar mostraron una imagen de él abrazado con una de las chicas. Lo que generó aún más polémica fue que, horas después, Luiggi se reunió con Flor Polo para ingresar juntos a un hotel.

Tras la emisión del reportaje, Magaly Medina no dudó en cuestionar la actitud de Florcita frente a su actual relación. La conductora calificó a Luiggi Yarasca como "un don nadie" y criticó que Flor permita este tipo de comportamientos.

Magaly Medina continuó con sus críticas hacia Flor Polo, lamentando la manera en que su pareja la trataría en público. La conductora comentó que Florcita quedó mal parada luego de que su acompañante la dejara sola.

"Después van a recogerlo y la deja a la pobre tirando cintura en la puerta. Qué es eso florcita eso no es quererse, eso no amarse, eso es no respetarse", sentenció Magaly