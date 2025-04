¡Más de 400 mil dólares! Reconocida influencer es acusada de haber robado a empresario en hotel

Las redes sociales se han convertido en una manera en que las influencers han obtenido muchas cosas gratis a cambio de otras personas y marcas. Ahora, se ha revelado que una reconocida influencer fue acusada de haber participado en un robo de más de 400 mil dólares en Madrid.

Martha Hermoso es una reconocida influencer que hace unos días acaba de ser acusada de haber participado en un robo a un empresario mexicano en Madrid. Según el informe, la joven habría estado en complicidad con otros tres hombres y lograron llevarse más de 400 mil dólares.

El reporte reveló que tres hombres ingresaron al hotel Wellington el pasado 28 de setiembre de 2024, llevándose relojes Rolex, joyas y dinero en efectivo. Esto habría sucedido después de que joven influencer les dio la señal de ingresar.

Tras se acusada, Martha Hermoso ha cerrado sus redes sociales tras ser señalada como cómplice y además, negó rotundamente conocer a los tres hombres implicados en el robo. Aunque, fueron estas mismas personas quiénes señalaron a la joven de organizar el hurto.

"Me dice que me ha llamado, pero no para mantener relaciones, sino para informarme de que el cliente con el que se está acostando tiene seis relojes y un taco de dinero, y me propone que se lo quite", expresó.