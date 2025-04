¿Se acabó el reinado? Flor Polo podría perder su corona de Miss Mundo Latina tras escándalos con su novio

Flor Polo atraviesa una fuerte crisis mediática que podría costarle su título como Miss Mundo Latina. En los últimos días, ha sido protagonista de controversiales imágenes difundidas por el programa "Magaly TV, La Firme", lo que ha generado duras críticas hacia su comportamiento como figura pública.

El escándalo estalló luego de que se difundieran imágenes de Flor ingresando a un hostal con su pareja. A la salida, fue captada corriendo para alcanzarlo, dando pie a especulaciones sobre una posible discusión. Además, su pareja fue visto en un night club esa misma noche, lo que aumentó el escándalo.

Sumado a ello, Flor Polo denunció ser víctima de extorsión, motivo por el cual ha decidido suspender sus actividades como reina de belleza. La organización del Miss Mundo Latina Perú respaldó su decisión, aunque señalaron que se trata de una pausa temporal en medio de la controversia.

Angie Pajares, presidenta del certamen, habló sobre la situación y explicó que se le está brindando apoyo psicológico a Flor, considerando el difícil contexto de inseguridad en el país y el impacto que esto ha tenido en su salud emocional. La organización espera que pueda superar esta etapa.

Aunque no han tomado una decisión definitiva sobre la destitución, Pajares dejó entrever que el título podría estar en riesgo si los conflictos siguen afectando la imagen del certamen. Aseguró que evalúan constantemente el impacto que generan sus reinas en el ámbito público y los valores que representan como embajadoras de belleza.

La situación sentimental de Flor también fue mencionada, aunque la organización aclaró que no juzgan su vida privada. Sin embargo, el conjunto de situaciones que enfrenta ha llevado a cuestionar su continuidad como representante del Miss Mundo Latina Perú.

"No tiene que ver con eso. Nosotros no podemos estar controlando la vida de cada reina ni prejuzgar, pero esta pausa no la hemos tomado por ese tema específico, sino por todo lo que está sucediendo con respecto a Flor", sentenció.