Susy Díaz tras video de Flor Polo y su nueva pareja: "Lo veo como alguien que le hace el mantenimiento"

Florcita Polo parecía haber encontrado estabilidad sentimental junto a Luiggi Yarasca Martínez tras su separación de Néstor Villanueva en 2022, pero recientes imágenes han puesto en duda la solidez de su relación. Ante este nuevo escándalo, Susy Díaz no dudó en pronunciarse, aclarando su postura sobre la situación personal de su hija.

En conversación con el programa 'Todo se filtra', Susy Díaz fue consultada sobre la cercanía entre su hija y Luiggi Yarasca, con quien Flor Polo fue vista saliendo de un hotel en San Juan de Miraflores. Fiel a su estilo directo, la excongresista dejó claro que no considera al joven como pareja formal de su hija.

"No tengo yerno. Mi hija para todas las noches en la casa, no sé en qué momento sale. Bueno, irá de repente un día a desestresarse, qué persona será. No lo veo como yerno, lo veo como alguien que le hace el mantenimiento", afirmó Susy, dejando entrever su escepticismo.