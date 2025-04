Susy Díaz llora al recordar que no sabe quién es su verdadero padre: "Me haré una prueba de ADN"

Durante su reciente visita al programa 'América Hoy', Susy Díaz no pudo contener las lágrimas al revelar que no conoce la identidad de su verdadero padre. Contó que el hombre a quien siempre llamó papá, Rolando, le confesó antes de morir que no era su hija biológica.

La revelación fue profundamente dolorosa para Susy, quien revivió el momento en el set televisivo, siendo consolada por las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo. Entre lágrimas, afirmó que esta incertidumbre ha marcado su vida y que desde entonces no ha logrado vivir en paz. "Mi vida cambió desde esa confesión", expresó.

Susy recordó que, tras la muerte de Rolando, buscó respuestas con su madre y su tía, quienes confirmaron que la historia era cierta. "Yo le pregunté a mi tía y me dijo que era verdad. Sentí que se me caía el mundo", relató conmovida frente a las cámaras.

La excongresista anunció que tomará acciones para encontrar a su verdadero padre. "En junio viajo para hacerme la prueba de ADN, mi hermana ya sacó cita con los laboratorios", comentó. Explicó que son cinco hermanos en total, aunque dos fallecieron durante la pandemia de COVID-19, y la búsqueda será fuera del país.

Aunque Rolando no fue su padre biológico, Susy resaltó el amor y los cuidados que siempre le brindó. "Mi papito Rolando me ha dado bastante cariño y consejos. No me puedo quejar del papá que me crió", señaló emocionada.

Conmovida y decidida, Susy Díaz ha iniciado un nuevo capítulo en su vida: conocer sus verdaderos orígenes. Aunque agradece el amor de quien la crió, ahora busca respuestas y paz interior mediante una prueba de ADN que le revelará la identidad de su padre biológico.