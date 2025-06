Franco Cabrera compartió emotivo mensaje tras convertirse en padre: "El amor más inmenso"

El actor y conductor deportivo Franco Cabrera, conocido por su participación en cintas como 'Asu Mare' y programas como 'Al Ángulo', ha emocionado a sus seguidores con una noticia especial. Este domingo 1 de junio, compartió en sus redes sociales la llegada de su primera hija, generando múltiples reacciones entre figuras del espectáculo y su comunidad digital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Franco Cabrera dio a conocer el nacimiento de su hija Amaia con una publicación cargada de emoción. En las fotos se puede ver al actor cargando a su bebé recién nacida en el hospital, acompañado de un mensaje lleno de amor:

La publicación superó los 25 mil 'me gusta' en pocas horas y recibió cientos de mensajes de felicitación de parte de sus seguidores y colegas. Entre los comentarios destacados se leyeron frases como:

Antes de anunciar el nacimiento de su hija, Franco Cabrera participó en la última temporada de 'El Gran Chef Famosos', donde demostró un notable desempeño culinario. Aunque logró avanzar hasta la etapa final, una complicada preparación del lomo Wellington lo dejó fuera de competencia. La despedida estuvo marcada por un momento emotivo entre él y sus compañeros.

El chef Peláez le dedicó sentidas palabras: "Como tú no ha habido nadie y te voy a extrañar muchísimo", a lo que Franco respondió conmovido: "Estoy muy agradecido a que me hayas empujado a estar aquí". También se dirigió a Mateo: "Estás entre los mejores comediantes de este país y tenerte al lado ha sacado una parte de mí...", dijo antes de cerrar con un abrazo que tocó a todos en el set.

Además, tras su eliminación de 'El Gran Chef Famosos', Franco también utilizó sus redes sociales donde compartió diferentes momentos de su paso en la competencia acompañado de un mensaje de agradecimiento.

"Eternamente agradecido con EGCF!. Y gracias a ustedes por el infinito cariño que me han dado por aquí , estoy feliz de haber sido parte de tremendo programa porque lo di todo (ya verán en algunas fotos que me volví chancón). Me llevo todos los recuerdos en el cora", escribió Franco.